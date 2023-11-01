Зеленский в 30-летие Евросоюза призвал расширить ЕС на весь континент

Президент Украины Владимир Зеленский в 30-ю годовщину вступления в силу Маастрихтского договора заявил, что Европейский Союз должен расшириться на весь европейский континент.

Об этом Зеленский отметил в своем официальном аккаунте в Twitter (Х), пишет "Европейская правда".

"Сегодня Европейскому Союзу исполняется 30 лет. Учредительный Маастрихтский договор вступил в силу 1 ноября 1993 года, осуществив надежды многих поколений на мирную и объединенную Европу", – отметил глава государства.

Европе нужно, подчеркнул он, чтобы ЕС "расширился на весь континент, без всяких серых зон". "Наше политическое поколение способно это обеспечить, и я уверен, что мы не упустим такой особый момент", – добавил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина прилагает все усилия, чтобы достичь политического решения относительно переговоров о вступлении в ЕС в этом году.

"Пусть украинский еврооптимизм служит более стабильному будущему для всей Европы!" – добавил Зеленский.

1 ноября 1993 года начал действовать Маастрихтский договор – соглашение о создании ЕС, которое положило начало Европейскому Союзу.

Напомним, по данным источников, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в выполнении кандидатских критериев по вступлению в ЕС.

Во вторник 24 октября Зеленский обратился к коллегии еврокомиссаров, убеждая их в том, что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии и готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

30 октября глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в ближайшее время появятся новости с "положительным эффектом" на движение Украины к членству в Европейском Союзе.

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