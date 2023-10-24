Зеленский: Украина "двигалась максимально", чтобы решение о переговорах с ЕС было в этом году

Президент Владимир Зеленский обратился во вторник к коллегии еврокомиссаров, которые собрались в Брюсселе, убеждая их в том, что Украина выполнила все рекомендации Еврокомиссии и готова начать переговоры о вступлении в Евросоюз.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на обращение президента.

"Украина максимально быстро двигалась по пути выполнения семи рекомендаций Еврокомиссии, которые были предоставлены, чтобы сделать возможным политическое решение уже в этом году для открытия переговоров о членстве.

Мы сделали немало, и я сказал бы, что гораздо больше, чем можно было ожидать от государства, подвергшегося полномасштабной агрессии", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не обращается за политическими скидками, а демонстрирует необходимый политический темп, ведь разделяет подход, что "решения должны базироваться на индивидуальных достижениях стран, которые стремятся стать членами Европейского Союза".

"Для Украины топ-приоритет – готовность уже в этом году к политическому решению о начале переговоров о членстве в ЕС. Надеюсь, что и для Евросоюза также. Мы заложили прочную основу для этого", – отметил Зеленский, подробно остановившись на выполнении каждой из семи рекомендаций, которые предоставила Европейская комиссия.

Накануне министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность, что Европейская комиссия даст положительное заключение для начала переговоров о вступлении до конца этого года.

Ранее заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз начнутся в первом полугодии 2024 года, когда в Совете ЕС будет председательствовать Бельгия.

Отметим, что о подобном сценарии сообщало издание Politico. Его источники сказали, что лидеры Евросоюза примут решение начать переговоры о вступлении Украины до конца 2023 года, а фактически они начнутся в таком случае несколько позже.