FT рассказал, чем Запад пригрозил России в ответ на ядерный шантаж

США, Великобритания и Франция прошлой осенью предупредили Россию о последствиях применения ядерного оружия в ее полномасштабной войне против Украины, что на длительное время устранило ядерную угрозу из российской риторики.

Об этом говорится в материале главы московского бюро Financial Times Макса Седдона, пишет "Европейская правда".

Президент РФ Владимир Путин впервые намекнул на возможность нанести ограниченный ядерный удар по Украине в речи накануне полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. А после аннексии четырех украинских областей – пообещал "использовать все средства, которые есть в нашем распоряжении" для защиты этих завоеваний.

"Эти угрозы побудили США, Великобританию и Францию пообещать ответ с помощью конвенционных вооружений", – пишет Сэддон, ссылаясь на неназванных действующих нынешних и бывших чиновников.

По словам собеседников FT, свою роль сыграл и лидер Китая Си Цзиньпин, который лично предостерег Путина от использования ядерного оружия, в частности во время визита в Москву в марте 2023 года.

Ранее о возможном конвенциональном ответе Запада на ядерный удар России по Украине допускали эксперты. Собеседники журналистов в НАТО говорили о "физическом ответе", но без конкретики.

В конце концов, уже прошлой осенью Путин признал, что использование тактического ядерного оружия не имеет "ни политического, ни военного смысла", и практически перестал говорить о ядерных угрозах.

Сейчас же РФ прибегает к теме ядерного оружия, пытаясь сдерживать дальнейшую военную поддержку Украины со стороны Запада, пишет Макс Седдон из Financial Times, ссылаясь на опрошенных экспертов.

Среди прочего, Путин распорядился дислоцировать ядерные заряды в соседней Беларуси, а также инициировал отмену ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, что может проложить путь к возобновлению атомных испытаний впервые после распада СССР.

На прошлой неделе российская военная верхушка доложила Владимиру Путину об учениях Стратегических ядерных сил РФ, в ходе которых те отработали "нанесение массированного ядерного удара" в ответ на удар противника.