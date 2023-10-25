Россия неожиданно провела учения по ответу на "ядерный удар противника"

Российская военная верхушка доложила Владимиру Путину об учениях Стратегических ядерных сил РФ, в ходе которых те отработали задачу массированного ядерного удара в ответ на удар противника.

Соответствующие кадры в среду показал пропагандистский российский канал "Россия 24", сообщает "Европейская правда".

В учениях участвовали "силы и средства наземной, морской и авиационной составляющих сил ядерного сдерживания", сообщил Кремль. Утверждается, что ядерные силы РФ осуществили практические пуски баллистических и крылатых ракет.

С государственного испытательного космодрома "Плесецк" по полигону "Кура" на Камчатке РФ осуществила пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс", а из акватории Баренцева моря с атомного подводного крейсера "Тула" – пуск баллистической ракеты "Синева".

"Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые выполняли пуски крылатых ракет воздушного базирования. Управление практическими пусками осуществлялось из Национального центра управления обороной Российской Федерации", – говорят в Кремле.

Российский министр обороны Сергей Шойгу в трансляции доложил Путину, что во время учений была "отработана задача нанесения массированного ядерного удара стратегическими наступательными силами в ответ на ядерный удар противника".

Сообщение о ядерных учениях совпало по времени с свершением в российском парламенте процедуры отзыва ратификации Договора о запрещении ядерных испытаний, что изменит правовую позицию Москвы относительно возможности их проведения.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал безответственными угрозы Москвы отозвать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний, но отметил, что изменений в развертывании российских ядерных сил не было.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Москва время от времени прибегает к ядерным угрозам. Разведка и лидеры западных государств в целом считают такой сценарий маловероятным.