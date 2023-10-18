Российская Дума отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний

Парламент России быстро выполнил желание президента Владимира Путина, завершив принятие законопроекта, который меняет правовую позицию Москвы по ядерным испытаниям.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

В среду нижняя палата парламента, Государственная дума, приняла во втором и третьем чтениях законопроект, который отзывает ратификацию Россией Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Оба законопроекта были приняты единогласно.

Путин 5 октября призвал Думу внести изменения, чтобы "отразить" позицию Соединенных Штатов, которые подписали, но так и не ратифицировали договор 1996 года.

"Мы понимаем свою ответственность перед нашими гражданами, мы защищаем свою страну. То, что сегодня происходит в мире, – это исключительно вина Соединенных Штатов", – заявил спикер Думы Вячеслав Володин.

Россия заявляет, что не возобновит испытания, если этого не сделает Вашингтон, но эксперты по контролю над вооружениями обеспокоены тем, что она может приблизиться к испытаниям, которые Запад воспримет как российскую ядерную эскалацию на фоне войны в Украине.

Они говорят, что испытания, проведенные Россией или Соединенными Штатами, могут подтолкнуть другую страну сделать то же самое, а за ней могут последовать Китай, Индия и Пакистан, что спровоцирует новую глобальную гонку вооружений. Сейчас все они придерживаются моратория на испытания, и только Северная Корея провела испытания с ядерным взрывом в этом веке.

Россия первоначально ратифицировала договор в 2000 году. Хотя она отзывает этот шаг, РФ до сих пор заявляла, что останется подписантом договора и будет продолжать предоставлять данные в глобальную систему мониторинга, которая оповещает мир о любых ядерных испытаниях.

Но, представляя законопроект во вторник, Володин предположил, что Москва может вообще выйти из договора.

Теперь закон поступит в верхнюю палату парламента РФ и на подпись Путину.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал безответственными угрозы Москвы отозвать ратификацию договора о запрещении ядерных испытаний, но отметил, что изменений в развертывании российских ядерных сил не было.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Москва время от времени прибегает к ядерным угрозам. Разведка и лидеры западных государств в целом считают такой сценарий маловероятным.

Кроме того, в этом году Россия решила "приостановить" участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях, который устанавливал ограничения на ядерные арсеналы РФ и Соединенных Штатов.