Минобороны Украины призвало Францию поставить дополнительные боеприпасы для ПВО
Министерство обороны Украины призвало Францию поставить дополнительные боеприпасы для систем противовоздушной обороны накануне зимы.
Как пишет "Европейская правда", об этом заявил заместитель Министра обороны Украины Станислав Гайдер во время встречи в Киеве с парламентской делегацией Франции, сообщает ведомство.
"Вы уже сделали невероятные вещи для Украины, но нам нужен совместный финальный шаг для усиления украинской ПВО", – сказал он.
По словам заместителя министра обороны Украины Юрия Джигира, Украина также заинтересована в помощи Франции в тренировке украинских военных пилотов в течение 2024 года.
"Мы ценим вклад Франции и в более широкую подготовку украинских военных", – отметил чиновник.
В то же время председатель Комитета по европейским вопросам Национального собрания Франции Пьер-Александр Англад заверил, что его страна "решительно и надолго стоит бок о бок с Украиной", тогда как этот визит свидетельствует, что "усталости от Украины не будет".
Ранее сообщалось, что французское правительство намерено пополнить фонд поддержки Украины на 200 миллионов евро для продолжения закупки Киевом техники у Парижа.
Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что стоимость ракеты противовоздушной обороны – в разы меньше, чем ремонт последствий попадания в энергетическую инфраструктуру, поэтому выгоднее сразу инвестировать в противовоздушную оборону.
Как известно, ПВО была одной из ключевых тем октябрьской встречи формата "Рамштайн", после того президент Украины поднимал вопрос усиления противовоздушной обороны в разговорах со многими лидерами.