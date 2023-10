Кулеба математически объяснил, почему Украине важно усилить ПВО перед зимними обстрелами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что стоимость ракеты противовоздушной обороны – в разы меньше, чем ремонт последствий попадания в энергетическую инфраструктуру, поэтому выгоднее сразу инвестировать в противовоздушную оборону.

Как сообщает "Европейская правда", короткое заявление он опубликовал в своем Twitter (X).

Кулеба опубликовал инфографику с "простой арифметикой" по поддержке Украины, где говорится, что стоимость одной ракеты для Patriot – около 4 млн долларов США, тогда как восстановление поврежденной электростанции будет стоить около 19 млн.

Simple math of supporting Ukraine.



1 Patriot missile = $4.1 mln. 1 damaged power plant unit = $19.1 mln.



That’s why it makes perfect sense to strengthen Ukraine’s air defense to the maximum today in order to save resources later.



Human lives saved by air defense are priceless. pic.twitter.com/1d38Y3iMEg