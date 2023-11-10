Госдеп США одобрил продажу танков Abrams Румынии на сумму $2,5 млрд

Государственный департамент дал разрешение на продажу Румынии основных боевых танков M1A2 Abrams стоимостью 2,53 миллиарда долларов США.

Об этом сообщило 9 ноября Агентство оборонной безопасности и сотрудничества (Defense Security Cooperation Agency), передает "Европейская правда".

Агентство сообщило об этом Конгрессу, который должен одобрить продажу.

Румыния хочет приобрести 54 танка M1A2 SEPv3 Abrams производства General Dynamics Land Systems, 54 конструкции M1A1, четыре боевые ремонтно-эвакуационные машины M88A2 Hercules, четыре объединенные штурмовые мосты M1110, четыре штурмовые прорывные машины M1150 и четыре тяжелые штурмовые мосты-ножницы.

Заказ также включает 54 7,62-мм пулемета M240C, 5940 120-мм осколочно-фугасных, многоцелевых, трассирующих (HEMP-T) патронов, 4230 120-мм осколочно-фугасных, многоцелевых, трассирующих (TPMP-T) патронов M1002 для тренировок по отработке навыков стрельбы по мишеням и разнообразное вспомогательное оборудование.

"Предложенная продажа поддержит внешнюю политику и цели национальной безопасности Соединенных Штатов, помогая укрепить безопасность страны-члена НАТО, которая является важной силой для политической и экономической стабильности в Европе", – говорится в сообщении агентства.

В мае 2023 года румынские законодатели одобрили запрос Министерства обороны на закупку 54 подержанных танков M1A2 Abrams в США. В то время их стоимость оценивалась в 1 миллиард евро (1,1 миллиарда долларов).

Румынское правительство ускоряет работу над рядом закупок, включая планы приобрести новую бронетехнику, ракетные системы, военные корабли, 155-мм гаубицы и истребители F-35 Lightning II после нападения России на Украину.

Румыния может стать вторым оператором танков Abrams после того, как польское правительство подписало соглашение стоимостью почти 5 миллиардов долларов на приобретение 250 танков в 2022 году и разместило второй заказ в январе 2023 года на еще 116 Abrams стоимостью 1,4 миллиарда долларов.