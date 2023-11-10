Держдеп США схвалив продаж танків Abrams Румунії на суму $2,5 млрд

Державний департамент дав дозвіл на продаж Румунії основних бойових танків M1A2 Abrams вартістю 2,53 мільярда доларів США.

Про це повідомила 9 листопада Агенція оборонної безпеки і співробітництва (Defense Security Cooperation Agency), передає "Європейська правда".

Агенція повідомила про це Конгрес, який має схвалити продаж.

Румунія хоче придбати 54 танки M1A2 SEPv3 Abrams виробництва General Dynamics Land Systems, 54 конструкції M1A1, чотири бойові ремонтно-евакуаційні машини M88A2 Hercules, чотири об'єднані штурмові мости M1110, чотири штурмові проривні машини M1150 і чотири важкі штурмові мости-ножиці.

Замовлення також включає 54 7,62-мм кулемети M240C, 5940 120-мм осколково-фугасних, багатоцільових, трасуючих (HEMP-T) патронів, 4230 120-мм осколково-фугасних, багатоцільових, трасуючих (TPMP-T) патронів M1002 для тренувань з відпрацювання навичок стрільби по мішенях та різноманітне допоміжне обладнання.

"Запропонований продаж підтримає зовнішню політику і цілі національної безпеки Сполучених Штатів, допомагаючи зміцнити безпеку країни-члена НАТО, яка є важливою силою для політичної та економічної стабільності в Європі", – йдеться у повідомленні агенції.

У травні 2023 року румунські законодавці схвалили запит Міністерства оборони на закупівлю 54 вживаних танків M1A2 Abrams у США. На той час їх вартість оцінювалася в 1 мільярд євро (1,1 мільярда доларів).

Румунський уряд прискорює роботу над низкою закупівель, включаючи плани придбати нову бронетехніку, ракетні системи, військові кораблі, 155-мм гаубиці і винищувачі F-35 Lightning II після нападу Росії на Україну.

Румунія може стати другим оператором танків Abrams після того, як польський уряд підписав угоду вартістю майже 5 мільярдів доларів на придбання 250 танків у 2022 році і розмістив друге замовлення в січні 2023 року на ще 116 Abrams вартістю 1,4 мільярда доларів.