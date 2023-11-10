Франція не бачить ризиків для газу в Європі від санкцій щодо СПГ-проєкту РФ

Франція не вважає, що санкції США проти великого російського проєкту з виробництва скрапленого природного газу (СПГ), акціонером якого є французька нафтова компанія TotalEnergies, становлять великий ризик для поставок газу до Європи.

Про це, як пише "Європейська правда", в інтерв'ю агентству Reuters заявив міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер.

Посадовець зазначив, що Париж перебуває в контакті з Вашингтоном щодо впливу нових санкцій, оголошених минулого тижня.

"На сьогодні виглядає так, що ці санкції не становлять жодного серйозного ризику для європейських поставок газу", – сказав Ле Мер.

Відповідаючи на питання, чи повинна французька нафтова компанія залишатися в проекті, міністр заявив, що про це ще рано говорити.

"Ми стежимо за ситуацією і оцінюємо наслідки рішення США", – вказав Ле Мер.

TotalEnergies, яка має пряму 10%-ву частку в ТОВ "Арктик СПГ 2" та загальну частку в 21,5% у російській підсанкційній газовій компанії "Новатек", також заявила минулого тижня, що оцінює вплив рішення США на свої інвестиції в проєкт.

Раніше державний департамент США оголосив про санкції проти десятків фізичних і юридичних осіб Росії, спрямованих, серед іншого, на її енергетичні проєкти, зокрема – на компанію ТОВ "Арктик СПГ 2", оператора проєкту російського підсанкційного "Новатеку" з масштабного виробництва й постачання скрапленого газу в Сибіру.

Водночас Європейський парламент у четвер ухвалив резолюцію, в якій вимагає посилення контролю на рівні ЄС за дотриманням санкцій проти Росії, а також більших зусиль для обмеження можливостей Москви обходити санкційні заходи.

Оприлюднене перед цим дослідження антикорупційної групи Global Witness показало, що країни ЄС купили 22 мільйони кубометрів російського СПГ у період із січня по липень 2023 року – порівняно з 15 мільйонами кубометрів за аналогічний період 2021 року, тобто зростання склало 40%.