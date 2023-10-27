Байден встретился с топ-дипломатом КНР

Президент США Джо Байден в пятницу принял министра иностранных дел Китая и председателя канцелярии комиссии Центрального комитета китайской Компартии по иностранным делам Вана И, который находится с визитом в Вашингтоне.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в коротком сообщении Белого дома.

Отмечается, что Байден отметил необходимость США и Китая "ответственно относиться к конкуренции в отношениях и поддерживать открытые линии связи".

"Он подчеркнул, что Соединенные Штаты и Китай должны работать вместе для решения глобальных проблем", – добавили в Белом доме.

В рамках визита, который начался накануне, Ван И уже встретился с государственным секретарем США Энтони Блинкеном. Тогда он заявил, что Пекин и Вашингтон нуждаются в "углубленном и всеобъемлющем диалоге" для стабилизации двусторонних отношений.

Администрация Джо Байдена стремится нормализовать дипломатические отношения с Китаем после ряда огорчений и скандалов, в частности инцидента с китайскими аэростатами, сбитыми над территорией США.

Среди прочего, Блинкен в июне стал первым за пять лет госсекретарем США, который совершил поездку в Китай.

Контакты между США и Китаем происходили, но были редкими. Напряженность между двумя государствами возросла из-за поведения Китая в Южнокитайском море, агрессивных действий в отношении Тайваня и полномасштабной войны России против Украины.

Американские СМИ предполагают, что нынешний визит китайского топ-дипломата должен заложить почву для потенциальной встречи между Байденом и лидером КНР Си Цзиньпином на конференции Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Сан-Франциско в ноябре.