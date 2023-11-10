СМИ: В ЕС заслушают объяснения Венгрии относительно блокады переговоров с Украиной

Министры иностранных дел стран-членов ЕС заслушают позицию венгерского коллеги Петера Сийярто относительно заявления премьер-министра страны Виктора Орбана о том, что не стоит начинать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на неназванного европейского дипломата, информирует "Европейская правда".

По словам собеседника, такое обсуждение состоится в понедельник, 13 ноября, в рамках заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел.

"Мы будем говорить об Украине, и, вполне очевидно, что будут комментарии министров относительно решения, принятого Европейской комиссией по вопросу о вступлении Украины в ЕС. В рамках этого обсуждения мы посмотрим, что скажет венгерский министр после этого заявления Орбана, и мы посмотрим на реакцию различных министров", – отметил европейский дипломат.

Собеседник журналистов рассказал, что высокий представитель ЕС Жозеп Боррель "целиком и полностью поддерживает" предложение Еврокомиссии начать переговоры о вступлении в ЕС.

"Мы ожидаем, что Украина получит открытый путь в Европейский Союз, потому что на этот раз расширение не только о стране, о нас, но впервые это также об остальном мире – это геополитический вопрос, ключевая геополитическая проблема, и мы действительно хотим работать в этом направлении", – добавил он.

Ранее Орбан заявлял, что Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о членстве в ЕС, добавив, что "Киев далек от ЕС".

Перед этим в правительстве Венгрии заявили, что ЕС не должен начинать переговоры о членстве с Украиной из-за невыполнения ею условий.

Кроме того, Будапешт угрожал блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, пока не будут выполнены венгерские требования относительно языка образования.