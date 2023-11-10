ЗМІ: У ЄС заслухають пояснення Угорщини щодо блокади переговорів з Україною

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС заслухають позицію угорського колеги Петера Сійярто щодо заяви прем'єр-міністра країни Віктора Орбана про те, що не варто розпочинати переговори про вступ України до Євросоюзу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на неназваного європейського дипломата, інформує "Європейська правда".

За словами співрозмовника, таке обговорення відбудеться в понеділок, 13 листопада, у рамках засідання Ради ЄС з питань закордонних справ.

"Ми говоритимемо про Україну, і, цілком очевидно, що будуть коментарі міністрів щодо рішення, ухваленого Європейською комісією з питання про вступ України до ЄС. У рамках цього обговорення ми подивимося, що скаже угорський міністр після цієї заяви Орбана, і ми подивимося на реакцію різних міністрів", – зазначив європейський дипломат.

Співрозмовник журналістів розповів, що високий представник ЄС Жозеп Боррель "цілком і повністю підтримує" пропозицію Єврокомісії розпочати переговори з Україною про вступ до ЄС.

"Ми очікуємо, що Україна отримає відкритий шлях до Європейського Союзу, тому що цього разу розширення не лише про країну, про нас, але вперше це також про решту світу – це геополітичне питання, ключова геополітична проблема, і ми дійсно хочемо працювати в цьому напрямку", – додав він.

Раніше Орбан заявляв, що Євросоюз не повинен починати переговори з Україною про членство в ЄС, додавши, що "Київ далекий від ЄС".

Перед цим в уряді Угорщини заявили, що ЄС не має розпочинати переговори про членство з Україною через невиконання нею умов.

Крім того, Будапешт погрожував блокувати початок переговорів з Україною про вступ до ЄС, доки не будуть виконані угорські вимоги щодо мови освіти.