Орбан выступил против переговоров с Украиной о членстве в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Евросоюз не должен начинать переговоры с Украиной о членстве в ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил в эфире государственного радио, сообщает Reuters.

По его словам, спор между ЕС и Венгрией вокруг миллиардов евро средств от Брюсселя, выплата которых приостановлена для Будапешта из-за вопроса верховенства права, не может быть никоим образом связан с поддержкой Венгрией переговоров о вступлении Украины в ЕС.

"Переговоры о членстве не должны начинаться, это четкая позиция Венгрии", – заявил Орбан, добавив, что Брюссель "должен денег" Будапешту.

Венгерский лидер выразил убеждение, что Украина никоим образом не готова вести переговоры о членстве в ЕС, заявив, что "Киев далек от ЕС", информирует hvg.hu.

"Украина никоим образом не готова вести переговоры с амбициями членства в ЕС. Украине так же далеко до членства в ЕС, как Мако (город на юго-востоке Венгрии. – Ред.) до Иерусалима", – сказал он.

В этом году правительство Орбана столкнулось с экономической стагнацией и ростом бюджетного дефицита, тогда как Венгрия пытается выйти из самого высокого в Европе уровня инфляции, который в первом квартале превысил 25%.

В середине декабря лидеры стран ЕС должны принять решение о том, принимать ли рекомендацию Еврокомиссии пригласить Киев начать переговоры о членстве, как только он выполнит четыре выдвинутых условия.

Любое такое решение требует единогласия 27 членов ЕС и Венгрия является главным потенциальным препятствием для принятия решения.

Ранее в правительстве Венгрии заявили, что ЕС не должен начинать переговоры о членстве с Украиной из-за невыполнения ею условий.

У Орбана также заявили, что Будапешт будет блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, пока не будут выполнены венгерские требования относительно языка образования.

Кроме того, глава венгерского МИД Петер Сийярто сказал, что вступление в Евросоюз Украины, пока там идет война, принесет войну в "сообщество, чего, очевидно, не хочет никто".

В прошлом месяце газета Financial Times сообщила, что высокопоставленные чиновники ЕС обдумывают идею выделения Венгрии около 13 миллиардов евро из фондов ЕС, которые сейчас заблокированы из-за нерешенных вопросов верховенства права.