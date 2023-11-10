Возле Гданьска нашли остатки немецкого военного корабля времен Второй мировой

В Гданьском заливе дайверы обнаружили остатки немецкого военного корабля времен Второй мировой войны, о котором до сих пор не было известно.

Об этом сообщает RMF24, пишет "Европейская правда".

Две команды дайверов после длительных исследований залива обнаружили остатки немецкого судна, похожие на военный корабль KFK – возможно, последний из тех, которые затонули в этом районе во время Второй мировой.

Odkrywca/Dive Land /Materiały prasowe

По словам Лукаша Орлицкого из группы Miesięcznik Odkrywca, многие признаки указывают на то, что это корабль, который затонул 8 мая 1945 года – в последний день войны в Европе.

Останки корабля лежат на глубине около 40 метров в нескольких морских милях от полуострова Хель.

Odkrywca/Dive Land /Materiały prasowe

Напомним, на итальянском острове Сардиния недавно нашли десятки тысяч древних бронзовых монет эпохи Римской империи.