Біля Гданська знайшли рештки німецького військового судна часів Другої світової

У Гданській затоці дайвери виявили рештки німецького військового корабля часів Другої світової війни, про який досі не було відомо.

Про це повідомляє RMF24, пише "Європейська правда".

Дві команди дайверів після тривалих досліджень затоки виявили рештки німецького судна, що схожі на військовий корабель KFK – можливо, останній з тих, які затонули у цьому районі під час Другої світової.

Odkrywca/Dive Land /Materiały prasowe

За словами Лукаша Орлицького з групи Miesięcznik Odkrywca, багато ознак вказують на те, що це корабель, який затонув 8 травня 1945 року – в останній день війни у Європі.

Рештки корабля лежать на глибині близько 40 метрів за кілька морських миль від півострова Гель.

Odkrywca/Dive Land /Materiały prasowe

Нагадаємо, на італійському острові Сардинія нещодавно знайшли десятки тисяч стародавніх бронзових монет доби Римської імперії.