Министр обороны Хорватии попал в смертельное ДТП, отправляясь на охоту

Министр обороны Хорватии Марио Баножич попал в серьезное ДТП, в котором погиб один человек, само чиновник госпитализирован с травмой головы.

Об этом сообщили в министерстве обороны Хорватии, пишет "Европейская правда".

Министр получил травмы в результате столкновения автомобилей, в котором погиб водитель другого транспортного средства, микроавтобус.

Последствия смертельной аварии ФОТО: INDEX

Баножич ехал на своем частном автомобиле Jeep на окраине города Винковцы, в 276 километрах к востоку от столицы Загреба.

Он получил серьезные травмы головы и был срочно доставлен в больницу. Спикер правительства отметил, что жизни министра ничего не угрожает.

Погибший водитель микроавтобуса – 40-летний мужчина, отец двух несовершеннолетних детей.

По предварительным и неофициальным данным, установлено, что в крови Баножича алкоголя не было, сообщает издание Index. Известно, что он был один в машине и направлялся на охоту и к моменту аварии был одет в охотничий костюм.

Очевидцы дорожно-транспортного происшествия рассказали порталу Danica, что Баножич обгонял грузовик на туманной дороге, где видимость была снижена, и врезался прямо в ехавший со встречного направления микроавтобус. Эта информация официально не подтверждена.

14 ноября министры обороны стран-членов ЕС обсудят план о 20 миллиардах евро на военную помощь Украине на следующие четыре года, а также острый вопрос поставки боеприпасов. Пока не известно, будет ли отменено участие хорватского министра во встрече.