ЕС планирует обсудить ситуацию с боеприпасами для Украины

Вопрос поставок боеприпасов Украине будет обсуждаться на заседании министров обороны стран-членов ЕС 13 ноября в Брюсселе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на неназванного европейского чиновника, пишет "Европейская правда".

Он отметил, что в ЕС по-прежнему решительно настроены поставлять Украине необходимые боеприпасы.

Чиновник рассказал, что Украина уже получила 300 тысяч боеприпасов в рамках первого трека, который был реализован в конце мая.

Он также обещает, что ЕС будет осуществлять поставки по второму треку.

"Я не могу назвать вам цифры сегодня, потому что у нас нет всех цифр, но я могу вам сказать, что тренд, который мы получили, очень значительный с точки зрения доли боеприпасов, которые были закуплены совместно по второму треку, которые будут доставлены в Украину до конца года или в следующем году", – рассказал чиновник.

По его словам, в дополнение ко второму треку также боеприпасы закупают на национальной основе.

"Главный вопрос сейчас, как вы знаете, это проблема промышленного потенциала. Вот почему у нас есть третий трек. Именно поэтому Комиссия готовит новую европейскую стратегию для оборонной промышленности", – добавил собеседник журналистов.

При этом он уточнил, что сейчас в ЕС "нужно посмотреть, как мы можем максимально эффективно поддержать нашу промышленность, чтобы она могла нарастить свои производственные мощности".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ЕС вряд ли сможет передать Украине обещанный миллион боеприпасов до марта 2024 года.

Между тем НАТО подталкивает страны-члены Альянса к преодолению протекционистских тенденций и согласованию единого стандарта артиллерийских боеприпасов для увеличения их производства.