Финляндия поддерживает передачу Украине замороженных активов РФ

Финляндия поддерживает передачу замороженных активов РФ за рубежом для помощи Украине.

Об этом в интервью Укринформу сказал министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио.

"Мы положительно относимся к аресту замороженных российских активов и перепрофилированию доходов от этих активов для поддержки Украины. Совместно со странами-партнерами необходимо найти правовое решение для перепрофилирования замороженных активов",- подчеркнул Тавио.

Минастр также заявил, что Украина может рассчитывать на нашу поддержку в будущем для преодоления огромных последствий российской агрессии.

По его словам, Финляндия готовится принять участие в процессе восстановления и разрабатывает национальный план по восстановлению в сотрудничестве с частным сектором.

"Первая часть плана будет опубликована до конца этого года. Он будет сосредоточен на том, как финский частный сектор может участвовать в восстановлении Украины. Вскоре после этого будет подготовлена вторая часть. Она будет рассматривать финскую поддержку для Украины в более широком контексте, включая сотрудничество по развитию", – пояснил Тавио.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в Евросоюзе приближаются к решению об общем правовом механизме для использования замороженных российских активов в пользу Украины.

В то же время стремление Европейского Союза использовать миллиарды долларов замороженных российских активов для восстановления Украины сталкивается с проблемами из-за обеспокоенности рисками для финансовых рынков.

Бельгия и Люксембург, в частности, хотят получить гарантии того, что они не будут вынуждены нести все юридические и финансовые риски такого беспрецедентного шага.