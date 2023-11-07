Використання заморожених активів РФ: окремі країни ЄС занепокоєні ризиками для фінринків

Прагнення Європейського Союзу використати мільярди доларів заморожених російських активів для відновлення України стикається з проблемами через занепокоєння ризиками для фінансових ринків

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі Politico.

Наприкінці жовтня лідери ЄС на саміті підтримали безпрецедентні кроки з використання прибутків, отриманих від державних активів Москви, для відбудови України, а президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн пообіцяла представити чіткі плани до кінця цього року.

Але деякі європейські уряди в приватному порядку занепокоєні ризиками для фінансових ринків від такого кроку. Ці побоювання тепер загрожують ускладнити ініціативу фон дер Ляєн.

Бельгія володіє більшістю російських державних активів, заморожених в ЄС на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Бельгійський уряд неохоче погоджується на рейдерське захоплення коштів, призначених для відновлення України, якщо решта країн "Групи семи" не зробить того ж кроку разом з ЄС.

"Ми шукаємо разом з країнами G7 і Європейською комісією структурне рішення для заморожених активів, яке не дестабілізує міжнародну фінансову систему", – заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо, виступаючи перед дипломатами в понеділок.

Більшість російських золотовалютних резервів, заморожених країнами-учасницями санкцій на початку війни, перебувають в ЄС. З них 180 мільярдів євро розміщені в бельгійському Euroclear, кліринговому центрі, що виконує функції зберігача російських резервів.

Коли російські цінні папери досягають терміну погашення і реінвестуються фінансовими посередниками, вони приносять прибуток. За перші дев'ять місяців цього року Euroclear отримав 3 мільярди євро прибутку від заморожених активів.

Euroclear добровільно відокремив прибутки, отримані від російських активів, але стверджує, що поніс 34 млн євро витрат на управління та юридичні витрати, а також, за оцінками, 18 млн євро втрачених можливостей отримання доходу. На запитання про наміри ЄС використати ці прибутки, Euroclear відмовився від коментарів.

ЄС вже давно виношує ідею оподаткування цих прибутків на користь України, але Європейський центральний банк і деякі столиці ЄС, зокрема Париж, Берлін і Брюссель, висловили сумніви. Вони побоюються, що цей крок розхитає фінансові ринки і послабить позицію євро як резервної валюти.

Бельгія і Люксембург, зокрема, хочуть отримати гарантії того, що вони не будуть змушені нести всі юридичні та фінансові ризики такого безпрецедентного кроку. У Люксембурзі розташований ще один кліринговий центр, в якому наразі зберігаються заморожені російські активи, – Clearstream.

Для де Кроо важливо працювати над вирішенням проблеми не лише в європейських рамках, але й спільно з іншими країнами "Групи семи".

Міністр фінансів США Джанет Єллен нещодавно продемонструвала більшу підтримку європейських планів щодо доступу до заморожених активів. G7 політично підтримала цю ідею.

Проте ініціатива G7 також ризикує призвести до ще більших затримок. Узгоджені формулювання в заяві G7 поки що не виходять за рамки "вивчення" того, як ці гроші можуть бути спрямовані на підтримку України.

Нагадаємо, група колишніх і чинних урядовців, дипломатів і науковців звернулась з відкритим листом до країн "Групи семи" і ЄС, в якому закликала дозволити Україні використовувати заморожені активи Росії.