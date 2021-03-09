Новый инцидент с медведем в Румынии: лыжный инструктор отвлек зверя на себя, чтобы обезопасить других

На популярном горнолыжном курорте в Румынии смелость инструктора помогла предотвратить вероятную трагедии после того, как к группе лыжников вышел бурый медведь.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Digi24.

Случай произошел в курортном городе Предял – к десятку лыжников-туристов на склоне вышел бурый медведь и приблизился к ним на расстояние буквально нескольких метров.

Зверь не проявлял агрессии, но лыжный инструктор, который был вместе с группой, понимал, что ситуация может быстро измениться. Он скомандовал людям не двигаться, а сам начал отвлекать медведя на себя и разогнался в направлении от группы, заманивая его за собой и оставаясь на безопасном расстоянии. За десять минут ситуация закончилась спокойно.

Инструктор сумел заснять все событие на свою камеру. Видеозапись опубликовал Facebook-пользователь Stoica Adrian.

Это уже не первый подобный случай в Румынии этой зимой. Один из самых известных произошел в конце января, когда медведь погнался за лыжником, который спускался по склону.

Тогда парень спасся, сбросив медведю свой рюкзак - зверь остановился, чтобы исследовать его, а лыжник тем временем смог оторваться на безопасное расстояние.