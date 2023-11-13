В Белом доме назвали главный вопрос встречи Байдена и Си

Президент США Джо Байден хочет восстановить военные каналы связи с КНР во время встречи с председателем Китая Си Цзиньпином 15 ноября в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в интервью CNN заявил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан, сообщает Reuters.

По его словам, американский лидер будет пытаться достичь прогресса в вопросе восстановления военных каналов связей во время встречи с главой КНР.

"Китайцы практически разорвали эти коммуникационные связи. Президент Байден хотел бы их восстановить. Это главный вопрос повестки дня", – отметил Салливан.

В то же время в интервью CBS Салливан заявил, что глава государства решительно настроен на восстановление связей между военными, потому что считает, что это в интересах национальной безопасности Соединенных Штатов.

"Нам нужны эти линии связи, чтобы не было ошибок, просчетов или недоразумений", – подчеркнул он.

Советник по национальной безопасности США уточнил, что восстановление каналов связи между вооруженными силами обеих стран может происходить на всех уровнях – от высшего руководства до тактического оперативного уровня, а также "на воде и в воздухе в Индо-Тихоокеанском регионе".

Как указал американский чиновник, на встрече Байдена с Си будут обсуждаться глобальные вопросы: от войны между Израилем и ХАМАС до вторжения РФ в Украину, связи КНДР с Россией, Тайвань, Индо-Тихоокеанский регион, права человека, производство фентанила, искусственный интеллект, а также "справедливые" торговые и экономические отношения.

Ранее сообщалось, что на встрече в Сан-Франциско, которая станет первой за этот год для Байдена и Си, они обсудят вопросы двусторонних отношений между США и Китаем, важность поддержания каналов коммуникации, а также "ряд региональных и глобальных проблем".

По данным СМИ, лидеры на встрече в ноябре обсудят ряд вопросов, в том числе перспективу восстановления военных каналов связи, которые Китай закрыл в прошлом году после визита тогдашнего спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань.

27 октября Байден принял министра иностранных дел Китая и главу канцелярии комиссии Центрального комитета китайской Компартии по иностранным делам Вана И, который также встречался с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником по нацбезопасности Джейком Салливаном.

Эти встречи стали последними из серии контактов на высоком уровне между США и Китаем в попытках стабилизировать непростые отношения между двумя странами – из-за вопроса Тайваня, агрессивных действий Китая на море, инцидента со сбитым над территорией США китайским воздушным шаром, опасений относительно роли Китая в войне России против Украины.