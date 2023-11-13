FT: США хотят сорвать стремление РФ стать ведущим экспортером СПГ

Соединенные Штаты пытаются не позволить России быть ведущим экспортером сжиженного природного газа (СПГ), что может привести к сбоям на мировых энергетических рынках.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Financial Times.

Как отмечает издание, санкции США против ООО "Арктик СПГ 2" фактически запретили продажу российского СПГ в европейские и азиатские страны, и это первый случай, когда поставки СПГ подверглись непосредственному воздействию санкций.

В то время как европейские страны продолжали импортировать российский СПГ даже после полномасштабного вторжения РФ в Украину в прошлом году, США старались избегать перебоев в поставках, чтобы не усиливать давление на союзников, которые до недавнего времени боролись с дефицитом газа.

Соединенные Штаты пока не нацелились непосредственно на другие крупные российские СПГ-проекты – "Ямал СПГ" и "Сахалин-2", которые поставляют топливо в Европу и Азию.

"Арктик СПГ 2" может стать третьим крупномасштабным российским проектом по добыче СПГ, подкрепляя амбиции Кремля стать ведущим экспортером в этой области.

При полной добыче на него будет приходиться пятая часть от запланированного РФ объема производства СПГ в 100 млн тонн в год к 2030 году. Ожидалось, что проект начнет поставки в первом квартале 2024 года.

Ранее государственный департамент США объявил о санкциях против десятков физических и юридических лиц России, направленных, среди прочего, на ее энергетические проекты, в частности – на ООО "Арктик СПГ 2", оператора проекта российского подсанкционного "Новатэка" по масштабному производству и поставке сжиженного газа в Сибири.

Франция не считает, что санкции США против крупного российского проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ), акционером которого является французская нефтяная компания TotalEnergies, представляют большой риск для поставок газа в Европу.

В то же время Европейский парламент в четверг принял резолюцию, в которой требует усиления контроля на уровне ЕС за соблюдением санкций против России, а также больших усилий для ограничения возможностей Москвы обходить санкционные меры.