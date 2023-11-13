FT: США хочуть зірвати прагнення РФ стати провідним експортером СПГ

Сполучені Штати намагаються не дозволити Росії бути провідним експортером скрапленого природного газу (СПГ), що може призвести до збоїв на світових енергетичних ринках.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Financial Times.

Як зазначає видання, санкції США проти ТОВ "Арктик СПГ 2" фактично заборонили продаж російського СПГ до європейських та азійських країн, і це перший випадок, коли поставки СПГ зазнали безпосереднього впливу санкцій.

У той час як європейські країни продовжували імпортувати російський СПГ навіть після повномасштабного вторгнення РФ в Україну минулого року, США намагалися уникати перебоїв у поставках, щоб не посилювати тиск на союзників, які донедавна боролися з дефіцитом газу.

Сполучені Штати поки що не націлилися безпосередньо на інші великі російські СПГ-проєкти – "Ямал СПГ" та "Сахалін-2", які постачають паливо в Європу та Азію.

"Арктик СПГ 2" може стати третім великомасштабним російським проєктом з видобутку СПГ, підкріплюючи амбіції Кремля стати провідним експортером у цій галузі.

При повному видобутку на нього припадатиме п'ята частина від запланованого РФ обсягу виробництва СПГ у 100 млн тонн на рік до 2030 року. Очікувалося, що проєкт почне поставки в першому кварталі 2024 року.

Раніше державний департамент США оголосив про санкції проти десятків фізичних і юридичних осіб Росії, спрямованих, серед іншого, на її енергетичні проєкти, зокрема – на ТОВ "Арктик СПГ 2", оператора проєкту російського підсанкційного "Новатеку" з масштабного виробництва й постачання скрапленого газу в Сибіру.

Франція не вважає, що санкції США проти великого російського проєкту з виробництва скрапленого природного газу (СПГ), акціонером якого є французька нафтова компанія TotalEnergies, становлять великий ризик для поставок газу до Європи.

Водночас Європейський парламент у четвер ухвалив резолюцію, в якій вимагає посилення контролю на рівні ЄС за дотриманням санкцій проти Росії, а також більших зусиль для обмеження можливостей Москви обходити санкційні заходи.