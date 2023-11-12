В Хорватии уволили министра обороны после вызванного им смертельного ДТП

Министра обороны Хорватии Марио Баножича уволили в субботу после того, как он вызвал дорожно-транспортное происшествие, в котором один человек погиб и еще один получил серьезные ранения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Министр обороны Марио Баножич обгонял грузовик в плохую погоду, когда врезался в микроавтобус ехавший с противоположной стороны, сообщили власти. Водитель микроавтобуса погиб, а Баножич был госпитализирован с серьезными травмами.

"Я отстранил министра Баножича от исполнения обязанностей министра обороны, учитывая чрезвычайные обстоятельства", – заявил премьер-министр Андрей Пленкович вскоре после того, как были опубликованы первые результаты расследования аварии на востоке Хорватии.

Министром обороны был назначен Здравко Якоп, который до сих пор был в министерстве государственным секретарем.

"Мы выражаем наши соболезнования семье погибшего", – заявил ранее в субботу представитель правительства Марко Милич.

Заместитель прокурора восточного города Вуковар Биляна Лубурич сообщила, что образцы крови и мочи Баножича взяли на экспертизу.

Согласно отчету об аварии, Баножич обгонял другое транспортное средство, "не убедившись, что это можно сделать безопасно, и не приняв во внимание погодные условия".

Он получил ушиб головы и мозга, а также многочисленные травмы тела. Он остается под наблюдением врачей, но его травмы не опасны для жизни.

Известно, что он был один в машине и направлялся на охоту и на момент аварии был одет в охотничий костюм.

14 ноября министры обороны стран-членов ЕС обсудят план о 20 миллиардах евро на военную помощь Украине на следующие четыре года, а также острый вопрос поставки боеприпасов.