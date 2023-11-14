В Еврокомиссии уверены, что страны ЕС могут выйти на 1 млн боеприпасов для Украины

В Еврокомиссии считают, что ЕС к весне может выйти на производство более 1 млн боеприпасов в год, и выполнение обещания о "миллионе снарядов для Украины" возможно, если страны Евросоюза приложат усилия для этого.

Как сообщает "Европейская правда", об этом перед встречей с министрами обороны стран-членов заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, который отвечает также за оборонпром.

Он отметил, что с наращиванием производства боеприпасов "есть положительные новости".

"Мощности производства боеприпасов в ЕС увеличились примерно на 20-30% с февраля", – отметил Бретон, добавив, что к весне ЕС способен выйти на производство 1 млн боеприпасов в год.

Еврокомиссара попросили объяснить противоречие между его словами и заявлением министра обороны Германии о том, что ЕС не успеет поставить Украине обещанный миллион снарядов.

"Я ответственен за производственные мощности боеприпасов, поэтому я могу подтвердить, что цели изготавливать более миллиона боеприпасов ежегодно, начиная с весны, можно достичь... Но это не зависит от Еврокомиссии – это страны-члены должны сделать заказ на эти боеприпасы, и надо, чтобы они их делали и также проверяли, что производство, которое есть на их территории, приоритетно ориентировалось на Украину. Все это – в руках стран-членов", – подчеркнул Бретон.

Главный дипломат ЕС Жозеп Боррель перед встречей рассказал, что министры на ней выяснят, на каком этапе находится Евросоюз со своими планами предоставить Украине миллион артиллерийских боеприпасов.

Он предположил, что решением может быть перенаправить для Украины продукцию, которая сейчас продается в третьи страны, но для этого такое предложение должно быть привлекательным для европейского оборонпрома.