Глава Минобороны Нидерландов приветствует идею "частичного вступления" Украины в НАТО

Идея экс-генсека НАТО Андерса Фога Расмуссена о "частичном присоединении" Украины к Альянсу креативна, считает министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

Об этом она сказала, прибыв на встречу министров обороны страны ЕС во вторник в Брюсселе, сообщает "Европейская правда".

Оллонгрен, комментируя предложение Расмуссена, подчеркнула, что Украина со временем присоединится к НАТО. По поводу идеи "частичного членства" она отметила, что это "новый способ мышления".

"Я очень приветствую такие креативные идеи. Посмотрим", – прокомментировала министр.

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен выдвинул предложение о вступлении Украины в Альянс, но чтобы статья 5 Вашингтонского договора не распространялась на оккупированные Россией территории.

Расмуссен, который был генеральным секретарем НАТО в 2009-2014 годах, настаивает на том, что план "частичного членства" Украины не будет символизировать замораживание конфликта, а вместо этого будет означать решимость предупредить Россию, что она не может помешать вступлению Украины в блок.

"Пришло время сделать следующий шаг и пригласить Украину к вступлению в НАТО. Нам нужна новая архитектура европейской безопасности, в которой Украина будет в самом сердце НАТО", – отмечает он.

По мнению экс-генсека НАТО, если Украине сказать, что ее нельзя пригласить к членству в Альянсе, пока продолжается полномасштабная война со стороны России, Путину дадут "оправдание для бесконечного продолжения войны".

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