4 млрд от Германии, "референдум" Орбана об Украине, вступление в НАТО частями: все за выходные

В Євросоюзі закликають бути готовими продовжувати підтримувати Україну на тлі ризиків того, що допомога від США може скоротитися.

У Німеччині збираються збільшити бюджет на підтримку України у наступному році.

Колишній генсекретар НАТО Андерс Фог Расмуссен пропонує зробити для України вступ до НАТО частинами, а в Угорщині запускають кампанію проти підтримки членства України в ЄС.

А ще новини на тему блокади кордону з Польщею, мітингів у Європі.

У Хорватії міністр потрапив у смертельне ДТП.

Важливі і цікаві новини вихідних 11 та 12 листопада, – у дайджесті "Європейської правди".

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4 млрд від Німеччини

Наступний місяць буде критичним, оскільки Україна намагатиметься відвоювати втрачені землі в ході контрнаступальних операцій, вважає президент Франції Емманюель Макрон.

Тим часом, за даними Reuters, ЄС може не затвердити план військової підтримки України на 20 млрд євро.

Хоча через Європейський фонд миру Євросоюз уже й так надає аналогічну допомогу Україні, вона здійснюється через транші, які можуть блокувати окремі держави-члени. Крім того, обсяг фонду швидко вичерпується, і лиш нещодавно його довелось збільшувати.

Дипломати кажуть, що багато країн – в тому числі важковаговик ЄС Німеччина – висловили застереження щодо виділення таких великих сум на кілька років наперед.

Три дипломати припустили, що ЄС, можливо, вирішить виконувати свої зобов'язання щорічно, а не погоджувати план на більшу суму, розтягнуту на чотири роки.

У Німеччині збираються збільшити бюджет на підтримку України у наступному році.

Як повідомляє німецьке Bild, у бюджет Німеччини на 2024 рік включать додаткові 4 млрд євро на військову допомогу Україні.

Для Києва це означає більше зброї та боєприпасів.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Росія планує тривалу війну в Україні, і "важливо боротися за міжнародний мир і мир в Європі, тому що якщо ми зупинимо Росію в Україні, то Росія не зможе кинути виклик іншим країнам".

Рінкевичс зазначив, що для Заходу важливо підтримувати як Україну, так і Ізраїль проти атак на спільні цінності та міжнародний порядок.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС мають бути політично готовими продовжувати підтримувати Україну на тлі ризиків того, що допомога від США може скоротитися.

Як відомо, Конгрес Сполучених Штатів досі не вирішив бюджетні питання, у тому числі не визначився з подальшою підтримкою України.

Президент США Джо Байден намагається переконати Конгрес підтримати допомогу як Україні, так і Ізраїлю, і затвердити новий пакет допомоги обсягом 106 мільярдів доларів, що включає більш ніж 61 мільярд доларів фінансування на допомогу Україні.

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон представив у суботу тимчасову програму фінансування для уникнення шатдауну (тимчасова ситуація, коли державні установи частково вимушені призупинити свою діяльність через відсутність фінансування).

На відміну від звичайних постійних резолюцій (CR), які фінансують федеральні установи протягом певного періоду, оголошений Джонсоном захід фінансуватиме деякі частини уряду до 19 січня, а інші – до 2 лютого. Республіканці в Палаті представників сподіваються ухвалити цей захід у вівторок.

Республіканський законопроєкт Палати представників не передбачає додаткового фінансування для допомоги Ізраїлю чи Україні.

Документ швидко наштовхнувся на опозицію з боку Білого дому і багатьох законодавців.

Щодо вступу в ЄС і НАТО

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висунув пропозицію щодо вступу України до альянсу, але щоб стаття 5 Вашингтонського договору не поширювалась на окуповані Росією території.

Расмуссен, який був генеральним секретарем НАТО у 2009-2014 роках, наполягає на тому, що план часткового членства України не символізуватиме заморожування конфлікту, а натомість означатиме рішучість попередити Росію, що вона не може перешкодити вступу України до Альянсу.

"Настав час зробити наступний крок і запросити Україну до вступу в НАТО. Нам потрібна нова архітектура європейської безпеки, в якій Україна буде в самому серці НАТО", – сказав він.

До речі, Україна вже є кандидатом в члени Євросоюзу, а Єврокомісія рекомендувала державам-членам відкрити переговори з Україною про членство після повного виконання нею ще декількох вимог.

Угорський уряд планує провести тринадцяті консультації з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС.

Анонсував консультації у короткому відео державний секретар угорського уряду Тамаш Менцер.

Подальший текст, який виголошує представник уряду Віктора Орбана, підіграє російським наративам і спонукає громадян відповісти "ні" на основне питання консультацій.

"Зараз в Україні йде війна, тому, якщо країна буде прийнята до Європейського Союзу, то війна буде перенесена в спільноту, і значна частина ресурсів ЄС також піде в Україну" – каже держсекретар.

Таким чином припускає, що членство в ЄС означає якісь військові зобов'язання, і що прийняття України може бути реалізоване вже найближчим часом, під час нинішнього стану війни.

Правда полягає в тому, що членство України не накладає на членів Союзу жодних військових зобов'язань, а всі зобов'язання країни можуть вирішувати спільно, тому Віктор Орбан, як завжди, може скористатися можливістю шантажу, створеною правом вето.

Блокада кордону з Польщею

Польські перевізники продовжують протест на кордоні з Україною, час очікування – до 140 годин.

Україна в понеділок спробує переконати зняти блокаду кордону з Польщею.

11 листопада перед пунктом пропуску в Польщі помер водій української фури.

У суботу в Польщі святкували День незалежності.

Десятки тисяч людей взяли участь у Марші незалежності у Варшаві.

Президент України Володимир Зеленський провів розмову в режимі відеоконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Зеленський привітав Дуду та весь польський народ із Днем незалежності. Він наголосив, що незалежність України завжди буде сильною опорою для свободи Польщі.

Як запевнив Зеленський, українці завжди будуть вдячні польському народові за допомогу у важкі часи російської агресії.

Ізраїль і мітинги

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Ізраїль повинен припинити бомбардування Гази та вбивства мирних жителів, серед яких – жінки і діти.

У Лондоні сотні тисяч людей вийшли на пропалестинський марш у Лондоні, а у Парижі у неділю понад 100 тисяч людей вийшли на марш проти антисемітизму.

У Баварії переслідуватимуть за антиізраїльське гасло "Від річки до моря".

На тему протестів і маршів слід додати, що десятки тисяч людей протестували по всій Іспанії проти амністії каталонських сепаратистів.

До 70 тисяч людей вийшли на кліматичний марш в Амстердамі.

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