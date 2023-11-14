Президент Литвы: Институциональные реформы ЕС не должны тормозить его расширение

Решение о расширении ЕС не должно стать "заложником институциональных вопросов" и внутренней реформы Евросоюза.

Так считает глава Литвы Гитанас Науседа, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление пресс-службы литовского президента.

"Учитывая геополитическую важность процесса расширения ЕС, мы должны сначала принять решение о расширении Евросоюза, а потом говорить об институциональных реформах", – цитирует его заявление, сделанное в Берлине, пресс-служба президента Литвы.

По словам Науседы, рекомендация Еврокомиссии начать переговоры с Украиной и Молдовой о членстве в ЕС, а также предоставить Грузии статус страны-кандидата на вступление является важным шагом.

Свое заявление он сделал после того, как принял участие в неформальной дискуссии европейских лидеров в Германии относительно стратегической повестки дня ЕС.

"Расширение ЕС – это возможность объединить и укрепить континент. Успешный новый этап расширения ЕС приведет к наибольшему росту внутреннего рынка с 2004 года", – сказал Науседа.

Обращаясь к главе Европейского совета и лидерам Германии, Греции, Бельгии, Кипра, Австрии и Венгрии, президент Литвы подчеркнул, что поддержка Украины должна оставаться приоритетом для ЕС.

Он также отметил, что ЕС должен делать больше для защиты своих границ.

Как известно, до недавнего времени в Евросоюзе доминировало мнение, что вступление новых членов – в том числе Украины – должно произойти после того, как Евросоюз проведет сложную внутреннюю реформу, которая изменит систему принятия решений. Такой подход грозил тем, что вступление Украины станет "заложником" этого процесса и затянется на очень длительное время. Однако со временем настроения изменились.

В Еврокомиссии заявили, что Евросоюз может принять новых стран-членов и с нынешними договорами и правилами, и расширение и внутренняя реформа ЕС не являются взаимно обусловленными процессами.

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