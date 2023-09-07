Экс-премьер Финляндии Марин хочет избавиться от депутатского мандата

Бывший премьер-министр Финляндии Санна Марин попросила лишить ее депутатского мандата.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Yle.

Марин попросила о сложении своего мандата в связи с назначением на пост стратегического советника в Институте глобальных изменений Тони Блэра.

"Я бесконечно благодарна всем, кто проголосовал за меня на выборах. Мне было нелегко принять это решение, но я верю, что поступаю правильно", – заявила она.

Экс-премьер пояснила, что для нее будет невозможным объединить новую работу с депутатскими обязанностями, поскольку понадобятся частые командировки.

"Я могу трудиться на благо Финляндии также на других позициях. Моя новая должность должна принести пользу в том числе нашей стране", – резюмировала Марин.

В случае утверждения отставки место бывшего премьер-министра Финляндии в парламенте займет 37-летняя исследовательница, доктор наук Лотта Хамари.

Недавно Санна Марин покинула пост главы Социал-демократической партии (SDP). Ее преемником во главе партии стал Антти Линдман.

Напомним, Санна Марин, которая в свое время стала самым молодым премьером в Европе, решила покинуть пост лидера партии после парламентских выборов весной 2023 года, когда эсдеки оказались на третьем месте и не вошли в состав нового правительства.

Лично для Марин и для партии выборы одновременно стали и победой, и поражением – хоть они и не вошли в правительство, эсдекам удалось увеличить представительство в парламенте на три мандата, а сама премьер заняла второе место в стране по количеству отданных лично за нее голосов.

Также в мае Марин объявила, что разводится с мужем после 19 лет совместной жизни.