СМИ: США тайно увеличили военную помощь Израилю

Пентагон тайно увеличил военную помощь Израилю, предоставляя больше ракет с лазерным наведением для вертолетов Apache, 155-мм снарядов, приборов ночного видения, боеприпасов для разрушения бункеров и военных транспортных средств.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на внутренний список Министерства обороны США, информирует "Европейская правда".

Поставка оружия в Израиль выходит за рамки анонсированного предоставления ракет-перехватчиков к системе "Железный купол" и "умных бомб" компании Boeing Co.

Перечень оружия содержится в документе под названием "Запросы высшего руководства Израиля", датированном концом октября и распространяемом в Пентагоне.

Согласно документу, с которым ознакомилось агентство, оружие уже отгружается или Пентагон работает над тем, чтобы сделать его доступным со складов в США и Европе.

По состоянию на конец октября, например, были доставлены все 36 тысяч боеприпасов для 30-мм пушек, 1800 из заказанных боеприпасов для подрыва бункеров M141 и по меньшей мере 3500 приборов ночного видения.

Представитель Пентагона отказался обсуждать детали, однако в заявлении ведомства сказано, что оно "использует несколько путей – от внутренних резервов до каналов американской промышленности – для того, чтобы обеспечить Израиль средствами для самозащиты".

"Эта помощь в сфере безопасности продолжает поступать почти ежедневно", – говорится в заявлении.

В нем сказано, что США быстро предоставляют высокоточные боеприпасы, бомбы малого диаметра, 155-мм артиллерийские снаряды и другие боеприпасы.

Как известно, президент США Джо Байден пытается убедить Конгресс США поддержать помощь как Украине, так и Израилю, и утвердить новый пакет помощи объемом 106 миллиардов долларов, включающий более чем 61 миллиард долларов финансирования на помощь Украине.

Но новый спикер Палаты представителей США Майк Джонсон настаивает, чтобы пакеты помощи Украине и Израилю рассматривались Конгрессом отдельно, а "украинский" пакет рассматривался вместе с ассигнованиями на безопасность границы с Мексикой.

Ранее стало известно, что Палата представителей США поддержала проект о дополнительном финансировании во избежание остановки работы правительства, в который не включали средства для Украины и Израиля.