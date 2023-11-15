Палата представників США схвалила проєкт для уникнення шатдауну без коштів для  України та Ізраїлю

Палата представників США у вівторок підтримала проєкт про додаткове фінансування для уникнення зупинки роботи уряду, в який не включали коштів для України та Ізраїлю.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

Ухвалення проєкту, який спікер Майк Джонсон вніс вихідними, відбулося з широкою підтримкою від обох партій. Далі він переходить на розгляд у Сенат, де його обіцяли підтримати лідери і республіканців, і демократів.

Проєкт продовжить фінансування роботи уряду до середини січня-початку лютого. Вже затверджене фінансування для роботи федеральних органів закінчується опівночі у п’ятницю.

Голосування з результатом 336 "за" (209 від демократів і 127 від республіканців) і 95 "проти" називають перемогою для нового спікера Палати представників Майка Джонсона.

При цьому попередній спікер Маккарті втратив посаду з ініціативи радикальних республіканців саме через те, що у голосуванні за попередній проєкт про додаткове фінансування для уряду зібрав достатньо голосів завдяки голосам від Демократичної партії. Втім, цього разу представники цього крила республіканців сказали, що не виступатимуть проти Джонсона, оскільки проєкт є прийнятним компромісом.

Додаткове фінансування для програм у сфері військового будівництва, підтримки ветеранів, транспорту, житлової політики та розвитку міст, сільського господарства, енергетики, водних ресурсів і медицини покриває потреби до 19 січня, а для інших функцій федерального уряду, включно з обороною – до 2 лютого.

Раніше у вівторок конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що у Палаті представників загалом вже знають, що робити із законопроєктом щодо допомоги Україні, а також, скільки приблизно грошей хочуть виділити Києву. На його думку, розгляд може відбутися у грудні.

Адміністрація Байдена закликає Конгрес якнайшвидше схвалити запит Білого дому на допомогу Україні, щоб запобігти серйозним наслідкам для її обороноздатності.