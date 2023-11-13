Глава МИД Германии развеяла надежды Путина на сокращение поддержки Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок прокомментировала возможные надежды президента России Владимира Путина на сокращение поддержки Украины со стороны ЕС из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ее заявление приводит Tagesspiegel, сообщает "Европейская правда".

"Путин слишком рано радуется, учитывая драматическую ситуацию во всем мире. Потому что мы не только продолжим нашу поддержку Украины – мы продолжим ее расширять и увеличивать", – подчеркнула Бербок.

Она объявила о значительном увеличении поддержки Украины.

"Наша поддержка будет значительно расширена, особенно в следующем году", – сказала немецкий министр.

Бербок не предоставила никаких подробностей относительно этих планов.

Говоря о ближайших неделях и месяцах, она упомянула о так называемом зимнем оборонном щите, который включает поставку Украине еще одной системы противовоздушной обороны Patriot и электрогенераторов.

По данным издания Bild, в бюджет Германии на 2024 год включат дополнительные 4 млрд евро на военную помощь Украине.

Эти данные косвенно подтвердил глава немецкого Минобороны Борис Писториус, который анонсировал "сильный сигнал" для Украины.