Молдова получит современные системы мониторинга воздушного пространства до конца года

До конца года Молдова получит современные системы контроля за воздушным пространством, а с 2024 года Национальная армия страны получит и ракеты для противовоздушной обороны.

Об этом сообщил для Radio Moldova министр обороны страны Анатолий Носатый, пишет "Европейская правда".

Министерство обороны страны участвует в нескольких проектах, которые модернизируют Национальную армию, а устаревшую военную технику заменят на новую, сообщил министр. Он также поделился планами по защите молдовского неба.

"Мы будем получать комплексы противовоздушной обороны постепенно. Они имеют несколько составных частей, механизмы наблюдения. Здесь речь идет о радарах и средствах перехвата, ракетах. Системы мониторинга будут поставлены до конца этого года. Мы также получим некоторые системы перехвата", – заявил министр Носатый.

Ранее Носатый говорил в телеэфире, что до конца года в Молдове появится современный радар для мониторинга воздушного пространства. Он рассказывал, что специалисты, которые будут заниматься использованием радара, уже прошли обучение.

Министр также сказал, что радар купят на деньги из госбюджета, но не сообщил стоимость. По словам Носатого, на деньги от партнеров планируют закупить другие системы раннего оповещения.

За время военного вторжения РФ в Украину обломки ракет неоднократно падали на территорию Молдовы, также российские ракеты пролетали по воздушному пространству страны.

В январе Молдова попросила у союзников системы противовоздушной обороны в стремлении укрепить свои оборонительные возможности в условиях войны в Украине.

В 2023 году оборонные расходы Молдовы, как сообщалось, выросли почти на 70%, средства решили направить в том числе на покупку системы противовоздушной обороны.