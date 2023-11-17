На границе со Словакией увеличились очереди грузовиков из-за блокады

Украинская таможня зафиксировала увеличение очереди грузовиков на границе со Словакией из-за фуры с польского направления.

Как пишет "Европейская правда", об этом Укринформу сообщила пресс-секретарь Закарпатской таможни Виктория Сенгетовская.

По ее словам, сейчас грузовики продолжают прибывать из пунктов пропуска с польской границы, из-за чего очередь увеличивается.

"По состоянию на вчера, 16 ноября, у нас на пункте пропуска "Ужгород" на словацкой границе было 900 машин. Очередь понемногу движется – мы оформляем 250 машин, эта цифра отражает нашу пропускную способность за сутки. Количество машин, которые проходят границу за день, не изменилось", – заявила Сенгетовская.

Она пояснила, что в то время, как на польской границе водители стоят по две недели в очередях, на словацкой границе они могут проехать за три-четыре дня, из-за чего едут на пункт пропуска "Ужгород".

Отмечают, что закарпатские таможенники также направляют водителей на венгерский пункт пропуска "Тиса", где большие мощности таможни, хотя большинство водителей выбирают КПП "Ужгород" на словацкой границе из-за дополнительного расстояния в 150 км до маршрута, а также из-за того, что на автобанах Венгрии действуют некоторые ограничения по весу грузовиков.

На Закарпатской таможне выразили надежду, что ситуация с польской границей решится через санкции ЕС, потому что в противном случае, считают там, к блокаде со стороны Польши также присоединятся Словакия и Венгрия.

Представители Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) в четверг на час заблокировали пункт пересечения границы с Украиной Вышне Немецкое со словацкой стороны, выразив солидарность с польскими митингующими.

Словацкие перевозчики ранее пригрозили полностью заблокировать границу с Украиной, если в ситуацию не вмешается Европейская комиссия.

Они требуют от Брюсселя ввести разрешения на перевозки для украинских транспортных средств, поскольку европейские компании не могут с ними конкурировать – это то же, что требуют протестующие на границе Польши с Украиной.

В то же время Еврокомиссия уже успела предупредить, что одно из ключевых требований польских перевозчиков, которые блокируют границу с Украиной, не является юридически возможным.

Читайте подробную статью о том, кто стоит за блокадой украинской границы в Польше.