Словацкие перевозчики устроили "предупредительную блокаду" на границе с Украиной

Представители Союза автомобильных перевозчиков Словакии (UNAS) в четверг на час заблокировали пункт пересечения границы с Украиной Вишне Немецкое со словацкой стороны, выразив солидарность с польскими митингующими.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на словацкое агентство TASR.

Словацкие перевозчики заблокировали дорогу к переходу автомобилями с 13:00 до 14:00. В акции протеста также приняли участие представители польских перевозчиков, которые перекрыли границу с Украиной на территории Польши.

"Если не будет никакого прогресса, поляки продолжат перекрывать границу и дальше, а мы присоединимся к тому, перекрылив все Вышне Немецкое. Мы будем вынуждены, потому что другого пути нет", – сказал председатель UNAS Станислав Скала в комментарии TASR.

Скала заявил, что его венгерские коллеги уже обращаются с подобными призывами.

В таможенном управлении Словакии позже сказали, что часовая блокада не повлияла на их работу. Полиция также не сообщала о нарушениях и заверила, что следит за общественным порядком в районе пункта пропуска.

Словацкие перевозчики ранее пригрозили полностью заблокировать границу с Украиной, если в ситуацию не вмешается Европейская комиссия.

Они требуют от Брюсселя ввести разрешения на перевозки для украинских транспортных средств, поскольку европейские компании не могут с ними конкурировать – это то же, что требуют протестующие на границе Польши с Украиной.

В то же время Еврокомиссия уже успела предупредить, что одно из ключевых требований польских перевозчиков, которые блокируют границу с Украиной, не является юридически возможным.

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