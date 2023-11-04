ЕС передал 371 автобус для украинских школьников

Евросоюз оказал помощь Украине в виде 371 автобуса для нужд школьников.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с первой леди Украины Еленой Зеленской.

По ее словам, Евросоюз предоставил 371 автобус, чтобы украинские дети могли безопасно добираться до отдаленных школ.

"Российские бомбы разрушили так много школ. Но дети Украины должны продолжать обучение", – заявила фон дер Ляйен.

Сегодня, 4 ноября, проходит визит президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киев перед публикацией отчета о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС, который ожидается 8 ноября.

О вероятном визите президента Еврокомиссии в Украину стало известно на прошлой неделе. В СМИ предположили, что это может свидетельствовать о положительной оценке прогресса Киева в "кандидатских" реформах.

Напомним, по неофициальным данным, Еврокомиссия готовится обнародовать 8 ноября положительную оценку прогресса Украины в реформах, которые она должна выполнить для дальнейшего движения в ЕС, однако эта оценка может содержать дополнительные условия.