СМИ узнали, как ЕС может ограничить продажу нефти из России в новом пакете санкций

Послы государств-членов Европейского Союза в пятницу провели первый раунд обсуждения нового, двенадцатого пакета санкций против России, который содержит дополнительные ограничения по российской нефти.

Об этом, как пишет "Европейская правда", узнало агентство Reuters.

Предложение Европейской комиссии предусматривает запрет продажи танкеров для перевозки сырой нефти и нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить попытки Москвы обойти западные санкции в отношении российской нефти с помощью "теневого флота".

Продажа танкеров ЕС третьим странам должна предусматривать запрет о том, что суда не могут быть перепроданы России или использованы для перевозки российской нефти или нефтепродуктов, которые не соответствуют "потолку цен" в 60 долларов за баррель.

"Механизм ограничения цены опирается на процесс аттестации, который позволяет операторам в цепочке поставок российской нефти морским транспортом продемонстрировать, что она была приобретена по цене не выше предельной", – говорится в документе, который цитирует Reuters.

По данным брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка, при обсуждении новых санкций в пятницу Венгрия "выразила предостережения относительно всего пакета".

Financial Times ранее сообщал, что ЕС планирует поручить Дании проверять и потенциально блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды, на фоне попыток западных стран установить на нее "потолок цен", которой РФ научилась избегать.

Напомним, в декабре 2022 года "Группа семи", Европейский Союз и Австралия ввели ограничения на экспорт российской нефти морским транспортом на уровне 60 долларов за баррель. Она запрещает западным компаниям транспортировать, страховать и платить за нефть, проданную по цене выше этого предела.

Но нынешний рост мировых цен на нефть привел к тому, что значительная часть нефти из РФ торгуется по цене выше 60 долларов, что фактически нивелирует эффект западных санкций.