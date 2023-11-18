ЗМІ дізнались, як ЄС може обмежити продаж нафти з Росії в новому пакеті санкцій

Посли держав-членів Європейського Союзу в п’ятницю провели перший раунд обговорення нового, дванадцятого пакета санкцій проти Росії, який містить додаткові обмеження щодо російської нафти.

Про це, як пише "Європейська правда", довідалось агентство Reuters.

Пропозиція Європейської комісії передбачає заборону продажу танкерів для перевезення сирої нафти і нафтопродуктів до Росії, щоб запобігти спробам Москви обійти західні санкції щодо російської нафти за допомогою "тіньового флоту".

Продаж танкерів ЄС третім країнам повинен передбачати заборону про те, що судна не можуть бути перепродані Росії або використані для перевезення російської нафти або нафтопродуктів, які не відповідають "стелі цін" у 60 доларів за барель.

"Механізм обмеження ціни спирається на процес атестації, який дозволяє операторам в ланцюжку поставок російської нафти морським транспортом продемонструвати, що вона була придбана за ціною, не вищою за граничну", – йдеться в документі, який цитує Reuters.

За даними брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Джозвяка, під час обговорення нових санкцій у п’ятницю Угорщина "висловила застереження щодо всього пакета".

Financial Times раніше повідомляв, що ЄС планує доручити Данії перевіряти та потенційно блокувати танкери з російською нафтою, що проходять через її води, на тлі спроб західних країн встановити на неї "стелю цін", якої РФ навчилась уникати.

Нагадаємо, в грудні 2022 року "Група семи", Європейський Союз та Австралія ввели обмеження на експорт російської нафти морським транспортом на рівні 60 доларів за барель. Вона забороняє західним компаніям транспортувати, страхувати й платити за нафту, продану за ціною, вищою за цю межу.

Але цьогорічне зростання світових цін на нафту призвело до того, що значна частина нафти з РФ торгується за вищою за 60 доларів ціною, що фактично нівелює ефект західних санкцій.