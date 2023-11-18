Съезд венгерской партии "Фидес", состоявшийся в субботу в Будапеште, переизбрал премьер-министра Виктора Орбана своим председателем.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на венгерское издание Nepszava.

Результат голосования делегатов "Фидес" был известен заранее, ведь Орбан был единственным кандидатом на пост председателя партии. Он получил 1190 голосов.

Никаких неожиданностей не произошло и во время избрания вице-главы партии власти Венгрии: делегаты проголосовали за четырех действующих заместителей Орбана.

Виктор Орбан возглавлял "Фидес" с 1993 по 2000 годы и непрерывно с 2003 года. Последний раз его переизбирали на съезде партии в ноябре 2021-го.

Кроме того, с 2010 года Орбан является бессменным премьер-министром Венгрии, и за это время смог консолидировать власть вокруг себя и своей партии.

Действующая венгерская власть часто допускает критическую риторику в сторону Украины. В последнее время она активизировала свои угрозы заблокировать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС из-за якобы ущемления прав венгроязычного меньшинства в Украине.

Венгерское правительство намерено провести консультации с населением, основным вопросом которых будет поддержка членства Украины в ЕС. Этот вопрос, как ожидается, будет манипулятивным.

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