Без сюрпризів: Орбана переобрали головою партії влади Угорщини

З’їзд угорської партії "Фідес", що відбувся в суботу в Будапешті, переобрав прем’єр-міністра Віктора Орбана своїм головою.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на угорське видання Nepszava.

Результат голосування делегатів "Фідес" був відомий заздалегідь, адже Орбан був єдиним кандидатом на посаду голови партії. Він отримав 1190 голосів.

Жодних несподіванок не сталось і під час обрання віцеголів партії влади Угорщини: делегати проголосували за чотирьох чинних заступників Орбана.

Віктор Орбан очолював "Фідес" із 1993 по 2000 роки та безперервно з 2003 року. Востаннє його переобирали на з’їзді партії в листопаді 2021-го.

Крім того, з 2010 року Орбан є незмінним прем'єр-міністром Угорщини, і за цей час зміг консолідувати владу довкола себе та своєї партії.

Чинна угорська влада часто допускає критичну риторику в бік України. Останнім часом вона активізувала свої погрози заблокувати початок переговорів про вступ України до ЄС через нібито утиски прав угорськомовної меншини в Україні.

Угорський уряд планує провести консультації з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС. Це питання, як очікують, буде маніпулятивним.

Читайте пояснення про те, чому ми програємо угорський "референдум" та що це змінить, або дивіться коротке відео з поясненнями на нашому Youtube-каналі.