Разведка Британии: РФ может вернуть на вооружение разведывательный самолет времен СССР

Разведывательное сообщество Министерства обороны Великобритании заявило, что Россия рассматривает возможность возвращения на вооружение высотных разведывательных самолетов советских времен М-55.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в воскресной сводке ведомства.

Разведчики сообщили, что существует реальная возможность того, что самолеты М-55 вернутся на фронт для усиления ограниченных возможностей российской системы разведки, наблюдения, захвата целей и рекогносцировки над территорией Украины.

"Почти наверняка, что самолеты М-55 будут осуществлять миссии против Украины из относительно безопасного воздушного пространства РФ", – говорится в сводке.

Минобороны Британии указывают, что критическим недостатком РФ была неспособность создать адекватный потенциал разведки, наблюдения, захвата целей и рекогносцировки (ISTAR).

Как отмечают аналитики, это имеет решающее значение для своевременного и точного преследования целей воздушными, морскими и сухопутными силами.

В РФ несколько самолетов M-55, которые впервые поднялись в воздух в 1988 году. Они выполняют исследовательские функции, участвуя в исследовании арктической стратосферы в 1996-1997 годах и в Антарктиде в течение 1999 года.

Ранее британская разведка указывала, что РФ обеспокоена будущими поставками западных истребителей Украине, поэтому ускорила интеграцию своих самолетов ДРЛО А-50 и зенитно-ракетных комплексов С-400.

Перед этим британская разведка рассказала, что после потери нескольких ЗРК С-400 России, вероятно, придется провести перераспределение стратегических средств противовоздушной обороны, а также ослабить свою противовоздушную оборону в других местах.