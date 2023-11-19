Розвідка Британії: РФ може повернути на озброєння розвідувальний літак часів СРСР

Розвідувальне співтовариство Міністерства оборони Великої Британії заявило, що Росія розглядає можливість повернення на озброєння висотних розвідувальних літаків радянських часів М-55.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у недільному зведенні відомства.

Розвідники повідомили, що існує реальна можливість того, що літаки М-55 повернуться на фронт для посилення обмежених можливостей російської системи розвідки, спостереження, захоплення цілей та рекогносцировки над територією України.

"Майже напевно, що літаки М-55 здійснюватимуть місії проти України з відносно безпечного повітряного простору РФ", – йдеться у зведенні.

Міноборони Британії вказують, що критичним недоліком РФ була нездатність створити адекватний потенціал розвідки, спостереження, захоплення цілей та рекогносцировки (ISTAR).

Як зазначають аналітики, це має вирішальне значення для своєчасного та точного переслідування цілей повітряними, морськими й сухопутними силами.

У РФ декілька літаків M-55, які вперше піднялись у повітря в 1988 році. Вони виконують дослідницькі функції, бравши участь в дослідженні арктичної стратосфери у 1996-1997 роках та в Антарктиді протягом 1999 року.

Раніше британська розвідка вказувала, що РФ занепокоєна майбутнім постачанням західних винищувачів Україні, тому прискорила інтеграцію своїх літаків ДРЛО А-50 і зенітно-ракетних комплексів С-400.

Перед цим британська розвідка розповіла, що після втрати кількох ЗРК С-400 Росії, ймовірно, доведеться провести перерозподіл стратегічних засобів протиповітряної оборони, а також послабити свою протиповітряну оборону в інших місцях.