Разведка Британии: После потери нескольких С-400 РФ придется перераспределить стратегические средства ПВО

После того, как на прошлой неделе стало известно о потере нескольких российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) дальнего радиуса действия SA-21 (С-400), России, вероятно, придется провести перераспределение стратегических средств противовоздушной обороны.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании от 9 ноября.

По данным ведомства, новый анализ свидетельствует о том, что для сохранения покрытия над Украиной России, вероятно, придется перераспределить ЗРК, которые обычно защищают отдаленные части России.

Главные российские ЗРК большой дальности, такие как С-400, способны поражать цели на расстоянии до 400 км.

"Снятие этих систем, размещенных в стратегически важных местах, а также вдоль границ России, почти наверняка ослабит российскую противовоздушную оборону на периферии", – говорится в обзоре.

Как отмечают британские аналитики, перераспределение стратегических средств противовоздушной обороны еще раз продемонстрирует, как война в Украине продолжает перенапрягать российскую армию и ослабляет ее способность удерживать базовую оборону на огромной территории.

Ранее в МО Британии подчеркнули, что Россия уже давно отдает приоритет мощным высокотехнологичным зенитно-ракетным комплексам большой дальности как ключевому компоненту своей военной стратегии.

В предыдущем обзоре говорилось о том, что диверсии на железных дорогах со стороны антивоенных активистов продолжают оставаться серьезной проблемой для РФ.