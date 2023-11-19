Финляндия направила военных к границе с РФ на фоне наплыва мигрантов

В Финляндии на пограничном пункте Вартиус, что у границы с РФ, начинается возведение временных ограждений в пограничной зоне, финские Вооруженные силы оказывают помощь пограничникам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

"В непосредственной близости от шлагбаумов строятся защитные сооружения, то есть временные преграды на государственной границе. Эта мера по обеспечению работы пограничного пункта", – рассказал начальник пограничного пункта, капитан Йоуко Киннунен.

Руководство финской пограничной службы сообщает, что ночь на пограничных станциях прошла спокойно. В субботу убежище запросили 67 человек.

Кроме того, финские пограничники отмечают, что по крайней мере некоторые из просителей убежища были "вытолкнуты через границу" против их воли.

Как сказал Киннунен, люди, которые вчера перешли границу, вели себя агрессивно по отношению к российским пограничным властям, когда их "выталкивали от российского пограничного поста в сторону Финляндии", а затем закрыли за ними ворота, поэтому возвращение на российскую территорию стало невозможным.

"Поведение последней группы, состоявшей из 20 человек, показало, что они не хотят въезжать в Финляндию", – говорит Киннунен.

По его словам, на границе также были слышны гневные выкрики в отношении российских пограничников.

В ночь на субботу, 18 ноября, перестали работать пограничные пункты Иматра, Ниирала, Нуйямаа и Ваалимаа, расположенные вдоль границы Восточной Финляндии. Ограничения будут действовать до 18 февраля 2024 года, но при необходимости могут быть продлены.

Финские пограничники сообщали, что за последние месяцы через пункты пропуска на юго-восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих въездных документов.