Каллас заинтересована стать новым генсеком НАТО

Премьер Эстонии Кая Каллас "открыта" к назначению генеральным секретарем НАТО, если ее поддержат.

Как сообщает ERR, об этом она сказала во время оборонного форума, организованного Politico.

Во время обсуждения Каллас спросили, можно ли ее рассматривать как кандидата на следующего генсека НАТО после того, как Йенс Столтенберг уйдет с этой должности.

Estonia's prime minister wants to be next NATO chief pic.twitter.com/16zXao7s6n