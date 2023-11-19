Латвия хочет привлечь армию для строительства защитной инфраструктуры на границе с РФ

Латвия хочет привлечь армию к строительству инфраструктуры безопасности сухопутной границы с Россией, чтобы ускорить его темпы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

Планируется, что при поддержке латвийских вооруженных сил могут быть построены два участка протяженностью 11,07 километра и 8,45 километра соответственно.

Отмечается, что на латвийско-российской границе необходимо построить примерно 180 км заборов и около 53 км инфраструктуры пограничной охраны.

Существенная часть пограничной полосы у российской границы уже очищена от леса, что позволяет вести строительство более быстрыми темпами.

Строительство забора на внешней сухопутной границе Латвии планируют завершить в 2024 году, а полностью закончить строительство инфраструктуры восточной границы – в 2025 году.

Напомним, правительство Латвии 12 октября решило остановить работу пограничных переходов Виентули и Педедзе. Поводом стало решение Москвы с 16 октября пускать граждан Украины в РФ только через два пункта пересечения границы – аэропорт "Шереметьево" и Лудонку, то есть через Виентули. МВД Латвии признало, что это может привести к хаосу и гуманитарной катастрофе на границе, и предложило правительству закрыть Виентули.

А в конце сентября президент Латвии заявил о готовности закрыть границы с Россией и Беларусью в случае гибридных атак.