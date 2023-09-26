Президент Латвії заявив про готовність закрити кордон з РФ та Білоруссю

Латвія готова вжити необхідних заходів, включно із закриттям кордонів із Росією та Білоруссю, у разі ймовірних гібридних атак.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив латвійський президент Едгардс Рінкевичс на зустрічі із міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Рінкевичс підкреслив, що Латвія буде готова закрити кордон з РФ та Білоруссю у разі масового напливу мігрантів, зазначила за підсумками зустрічі пресслужба латвійського президента, не наводячи інших деталей.

На зустрічі також обговорювали участь Німеччини в забезпеченні безпеки регіону, а також потенційні ризики гібридної загрози на кордоні території НАТО.

"Німеччина є незамінним членом євроатлантичної безпеки, і я високо ціную її внесок у безпеку Балтійського регіону. Я хотів би подякувати Збройним силам Німеччини за їхню присутність у країнах Балтії та плани щодо збільшення їхнього військового контингенту", – сказав Рінкевичс.

Раніше уряд Латвії ухвалив рішення тимчасово закрити пункт пропуску Сілене на кордоні з Білоруссю через наплив нелегалів.

Крім того, в межах заходів зі зміцнення кордону з Білоруссю Латвія планує будувати загородження навіть на болотах.