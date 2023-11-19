ДТП автобуса с украинцами в Польше: погибли 6-летняя девочка и две женщины

Две женщины и 6-летний ребенок погибли в результате аварии автобуса с украинскими пассажирами, произошедшей в польском селе Верешин Люблинского воеводства.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает RMF со ссылкой на Государственную пожарную службу.

По словам дежурного офицера регионального управления ведомства в Люблине Якуба Курчука, в автобусе ехало 10 человек, все они – граждане Украины.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W HRUBIESZOWIE

"Автобус съехал на встречную полосу, затем в кювет и врезался в дерево", – заявил он.

Два человека погибли на месте, третьего пытались реанимировать, но его не удалось спасти. Остальных семь человек доставили в больницу. Инцидент произошел около 5 часов утра 19 ноября.

Граждане Украины направлялись к пограничному переходу в Долгобичуве. По предварительной версии, причиной аварии стало то, что водитель заснул.

Ранее в Венеции автобус упал с высоты около 10 метров и загорелся. Среди пассажиров были украинцы.

В общем жертвой ДТП тогда стал 21 человек: 9 украинцев, 4 румын, 3 немцев, двое португальцев, хорват, южноафриканец и итальянец. Последний был водителем.

Напомним, в сентябре по меньшей мере два человека погибли в результате ДТП с автобусом на трассе Цетине – Будва в Черногории, в аварии также пострадали украинцы.