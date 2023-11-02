Швейцария отменила дополнительные ограничения для геев, сдающих кровь

Швейцария изменила критерии донорства крови для мужчин, которые имеют сексуальные отношения с другими мужчинами, сделав критерии непригодности одинаковыми для гомосексуалов и гетеросексуалов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

"Я тронут тем, что нам это удалось, особенно после такой долгой борьбы", – сказал Габриэль Делабайс, член коммунального совета пригорода Лозанны Экубленс, представляющий швейцарскую либеральную Свободную демократическую партию (FDP), который стал первым геем, сдавшим кровь без ограничений.

"В некотором смысле, я думаю, что это маленькая страница в книге истории, которая говорит: 1 ноября 2023 года Швейцария разрешила гомосексуалам легче сдавать кровь", – сказал он.

Согласно новым правилам Швейцарии, четырехмесячный период ожидания применяется ко всем людям после их последнего сексуального контакта с новым партнером – гетеросексуальным или гомосексуальным – или 12-месячный период ожидания, если сексуальные контакты имели место с более чем двумя партнерами в течение последних четырех месяцев.

До 2017 года геям в Швейцарии систематически запрещали сдавать кровь, что было связано с началом эпидемии ВИЧ/СПИДа в 1980-х годах.

После того мужчинам, имеющим сексуальные отношения с другими мужчинами, разрешалось сдавать кровь только при условии, что с момента их последнего гомосексуального контакта прошло 12 месяцев.

"Основное чувство, которое мы испытываем, – это "наконец". Наконец-то мы можем участвовать в жизни общества таким образом", – сказал Гаэ Колусси, региональный офицер франкоязычной части Швейцарии в организации "Розовый крест", которая представляет интересы геев и бисексуальных мужчин по всей стране.

В некоторых других европейских странах, включая Испанию и Италию, нет ограничений, препятствующих мужчинам, имеющим сексуальные отношения с мужчинами, сдавать кровь. Франция сняла дополнительные ограничения для геев-доноров крови в прошлом году.

Швейцарский центр переливания крови (Swiss Transfusion SRC), который обеспечивает поставки крови в Швейцарии, обратился в медицинские органы с просьбой пересмотреть критерии на основе оценки рисков сексуального поведения, эпидемиологической ситуации в Швейцарии и данных из стран, которые уже отменили ограничения.

SwissMedic, орган, который лицензирует и контролирует терапевтические препараты, согласился на изменения.

"Новые критерии неприемлемости еще точнее определяют, что именно рискованное поведение, а не определенная сексуальная ориентация, лежит в основе неприемлемости, – говорится в заявлении SwissMedic.

В мае Министерство здравоохранения Чехии предложило усилить контроль за проверкой крови потенциальных доноров, что должно облегчить возможность донорства для мужчин, имеющих секс с мужчинами.

А в марте Германия отменила все существующие ограничения на донорство крови для гомосексуальных мужчин, что было обещанием нынешней правительственной коалиции.